Grazer „Problempark“: Schutzzone verlängert

Steiermark
15.01.2026 10:31
Der Grazer Volksgarten bleibt weiterhin unter Beobachtung.
Der Grazer Volksgarten bleibt weiterhin unter Beobachtung.(Bild: Christian Jauschowetz)
Von Steirerkrone

Die Landespolizeidirektion Steiermark hat die bestehende Schutzzone im Grazer Volksgartenpark um ein weiteres halbes Jahr verlängert. Die entsprechende Verordnung tritt am 18. Jänner 2026 in Kraft und gilt vorerst bis Mitte Juli 2026. D

Die Schutzzone war am 15. Juli 2024 erstmals eingerichtet worden. Seitdem setzen Polizeikräfte im Volksgartenpark fortlaufend verstärkte Maßnahmen um, um Straftaten und sicherheitsgefährdende Situationen zu verhindern. Die Bilanz untermauert laut Landespolizeidirektion die fortbestehende Notwendigkeit dieser Maßnahme: Insgesamt wurden seit Einführung der Schutzzone 817 Betretungsverbote ausgesprochen und 1146 Anzeigen erstattet. Diese umfassen vor allem Verstöße gegen das Suchtmittelgesetz (277), Missachtungen bereits bestehender Betretungsverbote (567) sowie Übertretungen des Fremdenrechts (74).

305 Suchtmitteldelikte
Im Zuge zahlreicher Schwerpunktkontrollen verzeichnete die Polizei zudem 305 Suchtmittelsicherstellungen. Darunter befanden sich nach Angaben der Behörden insgesamt mehr als 5,4 Kilogramm Cannabis, knapp 200 Gramm Kokain sowie geringe Mengen Ecstasy und LSD. Auch ein Revolver und diverses mutmaßliches Diebesgut wurden im Parkbereich sichergestellt.

Die Schutzzonenregelung nach § 36a des österreichischen Sicherheitspolizeigesetzes ermöglicht der Polizei unter anderem, Betretungsverbote auszusprechen und Personen aus dem Park wegzuweisen, wenn konkrete Anhaltspunkte für strafbare Handlungen vorliegen. Solche Zonen werden vor allem dort eingesetzt, wo jüngere Menschen – etwa in der Nähe von Schulen oder Spielplätzen – in besonderem Maße von Straftaten bedroht sind. Ihr erklärtes Ziel ist es, die Sicherheit im öffentlichen Raum zu verbessern und Minderjährige zu schützen.

Metahofpark-Zone läuft zumindest bis März
Auf Antrag des Stadtpolizeikommandos Graz hat die örtliche Sicherheitsbehörde die Verlängerung nach eingehender Prüfung beschlossen. Die Polizei betont, auch künftig verstärkt Schwerpunktaktionen im Bereich der Schutzzone durchzuführen, um die Sicherheitssituation nachhaltig zu stabilisieren. Die Schutzzone im nahegelegenen Metahofpark bleibt von dieser Verlängerung unberührt und besteht planmäßig bis Ende März weiter. 

