Grazer „Problempark“: Schutzzone verlängert

Die Schutzzonenregelung nach § 36a des österreichischen Sicherheitspolizeigesetzes ermöglicht der Polizei unter anderem, Betretungsverbote auszusprechen und Personen aus dem Park wegzuweisen, wenn konkrete Anhaltspunkte für strafbare Handlungen vorliegen. Solche Zonen werden vor allem dort eingesetzt, wo jüngere Menschen – etwa in der Nähe von Schulen oder Spielplätzen – in besonderem Maße von Straftaten bedroht sind. Ihr erklärtes Ziel ist es, die Sicherheit im öffentlichen Raum zu verbessern und Minderjährige zu schützen.