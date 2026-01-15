Grazer „Problempark“: Schutzzone verlängert

Die Landespolizeidirektion Steiermark hat die bestehende Schutzzone im Grazer Volksgartenpark um ein weiteres halbes Jahr verlängert. Die entsprechende Verordnung tritt am 18. Jänner 2026 in Kraft und gilt vorerst bis Mitte Juli 2026. D
Die Schutzzone war am 15. Juli 2024 erstmals eingerichtet worden. Seitdem setzen Polizeikräfte im Volksgartenpark fortlaufend verstärkte Maßnahmen um, um Straftaten und sicherheitsgefährdende Situationen zu verhindern. Die Bilanz untermauert laut Landespolizeidirektion die fortbestehende Notwendigkeit dieser Maßnahme: Insgesamt wurden seit Einführung der Schutzzone 817 Betretungsverbote ausgesprochen und 1146 Anzeigen erstattet. Diese umfassen vor allem Verstöße gegen das Suchtmittelgesetz (277), Missachtungen bereits bestehender Betretungsverbote (567) sowie Übertretungen des Fremdenrechts (74).
305 Suchtmitteldelikte
Im Zuge zahlreicher Schwerpunktkontrollen verzeichnete die Polizei zudem 305 Suchtmittelsicherstellungen. Darunter befanden sich nach Angaben der Behörden insgesamt mehr als 5,4 Kilogramm Cannabis, knapp 200 Gramm Kokain sowie geringe Mengen Ecstasy und LSD. Auch ein Revolver und diverses mutmaßliches Diebesgut wurden im Parkbereich sichergestellt.
Die Schutzzonenregelung nach § 36a des österreichischen Sicherheitspolizeigesetzes ermöglicht der Polizei unter anderem, Betretungsverbote auszusprechen und Personen aus dem Park wegzuweisen, wenn konkrete Anhaltspunkte für strafbare Handlungen vorliegen. Solche Zonen werden vor allem dort eingesetzt, wo jüngere Menschen – etwa in der Nähe von Schulen oder Spielplätzen – in besonderem Maße von Straftaten bedroht sind. Ihr erklärtes Ziel ist es, die Sicherheit im öffentlichen Raum zu verbessern und Minderjährige zu schützen.
Metahofpark-Zone läuft zumindest bis März
Auf Antrag des Stadtpolizeikommandos Graz hat die örtliche Sicherheitsbehörde die Verlängerung nach eingehender Prüfung beschlossen. Die Polizei betont, auch künftig verstärkt Schwerpunktaktionen im Bereich der Schutzzone durchzuführen, um die Sicherheitssituation nachhaltig zu stabilisieren. Die Schutzzone im nahegelegenen Metahofpark bleibt von dieser Verlängerung unberührt und besteht planmäßig bis Ende März weiter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.