Ticketverkauf startet

Skandal-Rocker kommt an den Sonnegger See

Kärnten
23.01.2026 08:00
Das „Acoustic Lakeside“ feiert heuer 20-Jahr-Jubiläum.
Das „Acoustic Lakeside“ feiert heuer 20-Jahr-Jubiläum.(Bild: Lukas Rauch Photography)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Das beliebte Acoustic Lakeside-Festival lockt heuer vom 16. bis zum 18. Juli zum 20-Jahr-Jubiläum an den Kärntner Sonnegger See. Mit dabei ist Skandal-Rocker Pete Doherty. Heute startet bereits der Tour-Ticketverkauf.

0 Kommentare

Wasser, Musik, Stimmung, Familie und ganz viel Liebe: So darf man sich das Acoustic Lakeside am Sonnegger See vorstellen. „Fall in love with the lakeside“ ist nicht umsonst das Motto des beliebten Musiktreffens, das heuer von 16. bis 18. Juli mit einem 20-Jahr-Jubiläum stattfindet. Und das mit einem lauten Knall, denn niemand Geringes als Skandal-Rocker Pete Doherty wird mit dabei sein.

Pete Doherty kommt mit seinen „Babyshambles“.
Pete Doherty kommt mit seinen „Babyshambles“.(Bild: Sepp Pail)

Erst Mitte 2025 gab dieser bekannt, dass er nach elf Jahren Kreativpause wieder mit den „Babyshambles“ auf Tour gehen wird. Die englische Rock-Band ist bekannt für Songs wie „Delivery“ oder „Fuck Forever“. Ebenfalls fixiert ist Singer-Songwriter „Betterov“,  das Indie-Rock-Duo „Cari Cari“, „Jo The Man The Music“, „Laurenz Nikolaus“ sowie „Voodoo Jürgens“.

Wohnzimmer-Flair inmitten der Natur
Seit 2006 gibt es das Festival und was mit einem kleinen Konzertreigen unter Freunden begann, ist heute, 20 Jahre später, eines der bekanntesten Festivals für Indie-Musik. Neben der coolen Musik ist es vor allem für seinen „Wohnzimmer-Flair“ und dem bunten Zusatzprogramm von Yoga bis zur Tattoo-Station bekannt.

Das Festival ist bekannt für sein „Wohnzimmer-Flair“.
Das Festival ist bekannt für sein „Wohnzimmer-Flair“.(Bild: Acoustic Lakeside/Bernhard Schindler)
Gründungsband „Sauer“ war 2022 wieder auf der Bühne.
Gründungsband „Sauer“ war 2022 wieder auf der Bühne.(Bild: Acoustic Lakeside/Bernhard Schindler)
Das Gelände direkt am See ist malerisch.
Das Gelände direkt am See ist malerisch.(Bild: Acoustic Lakeside/Bernhard Schindler)
Kinder sind am Festival meist eher eine Seltenheit – beim „Acoustic Lakeside“ gibt‘s sogar ein ...
Kinder sind am Festival meist eher eine Seltenheit – beim „Acoustic Lakeside“ gibt‘s sogar ein eigenes Programm für sie.(Bild: Acoustic Lakeside/Bernhard Schindler)

Tickettour startet Ende Januar 
Knapp 400 Vereinsmitglieder sorgen für den perfekten Ablauf. Die Tickets gehen weg wie warme Semmeln. Verkauft werden sie online ab dem 25. Januar (10 Uhr); vorher aber bereits bei einer eigenen Tickettour. 

Am 23. Januar gibt‘s im Cafe Strom/Stadtwerkstatt Linz ab 17 Uhr Tickets, ab 19 Uhr in der Kombüse Graz. Weiter geht es am 24. Januar mit dem Verkauf im Stattbeisl/WUK Wien (16 Uhr) sowie im Wohnzimmer Klagenfurt (17 Uhr). Vor Ort ist nur Kartenzahlung möglich. Wer sich anstellt, bekommt dann aber auch besonders schöne, künstlerisch gestaltete Festivalpässe. Für Camper mit Wohnwagen/Van gibt es eigene Caravan-Tickets. Pro Person können vor Ort vier Tickets pro Kategorie gekauft werden.

Neu ist, dass es heuer auch „Kids Tickets“ gibt, die für kleine Gäste zwischen 2 und 13 Jahren gelten. Das familienfreundliche Musiktreffen ist nämlich wirklich für die gesamte Familie gedacht. Für die Kleinsten gibt es am Acoustic Lakeside immer ein ganz besonderes Programm im „Vogalnest“ mit Basteln, eigenen Workshops und einer Menge Spaß. Kinder unter 2 Jahren sind weiterhin gratis am Festival dabei.

Kärnten

