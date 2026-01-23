Skandal-Rocker kommt an den Sonnegger See

Am 23. Januar gibt‘s im Cafe Strom/Stadtwerkstatt Linz ab 17 Uhr Tickets, ab 19 Uhr in der Kombüse Graz. Weiter geht es am 24. Januar mit dem Verkauf im Stattbeisl/WUK Wien (16 Uhr) sowie im Wohnzimmer Klagenfurt (17 Uhr). Vor Ort ist nur Kartenzahlung möglich. Wer sich anstellt, bekommt dann aber auch besonders schöne, künstlerisch gestaltete Festivalpässe. Für Camper mit Wohnwagen/Van gibt es eigene Caravan-Tickets. Pro Person können vor Ort vier Tickets pro Kategorie gekauft werden.