Altaussee ist teuerstes Pflaster der Steiermark

Die Preise für Grundstücke in der Steiermark sind zwischen 2021 und 2025 um 61,7 Prozent gestiegen. Das geht aus einer Auswertung der Landesstatistik Steiermark auf Basis von Daten der Statistik Austria hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Auch Häuser verteuerten sich im selben Zeitraum um 10,9 Prozent, während Wohnungen um 3,5 Prozent günstiger wurden. „2021 bezahlte man für ein Grundstück in der Steiermark im Schnitt 57 Euro pro Quadratmeter, 2025 waren es bereits 93 Euro“, erklärt Martin Mayer, Leiter des Referats Statistik und Geoinformation.