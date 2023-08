Deutsche Stadt von 30 Zentimeter Hagel überzogen

Mitten im Sommer müssen in der deutschen Großstadt Reutlingen die Schneepflüge ausrücken: Ein Unwetter beschwerte der Metropole in Baden-Württemberg am Freitag eine 30 Zentimeter hohe Hagelschicht. Auf Bildern wirkt diese wie eine Schneedecke - Helferinnen schaufelten die weiße Plage teilweise in kurzen Ärmeln weg.