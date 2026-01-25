Vorteilswelt
Doppeltes Baby-Glück

Norbert Oberhauser wird Papa von Zwillingen

Adabei Österreich
25.01.2026 10:32
Norbert Oberhauser und seine Freundin Julia freuen sich auf Zwillinge.
Norbert Oberhauser und seine Freundin Julia freuen sich auf Zwillinge.(Bild: APA-Images / Andreas Tischler)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Doppeltes Baby-Glück für Norbert Oberhauser: Wie der Moderator auf Instagram bekannt gab, wird er noch einmal Papa – und zwar von Zwillingen!

In einer emotionalen Botschaft an seine Fans machte Oberhauser öffentlich, dass seine Freundin Julia schwanger ist.

Sie habe ihm „den Glauben an die große Liebe zurückgegeben“, schwärmte der 53-Jährige über seine Freundin. Das Schicksal habe „uns beide zusammengeführt“, ist sich Oberhauser sicher – „und plötzlich hat alles einen Sinn gemacht“.

Mit diesem Posting verkündete Norbert Oberhauser die Baby-News:

„Könnte nicht glücklicher sein“
Denn „vor 2,5 Jahren hat es mich privat, völlig unerwartet, aus der Bahn geworfen und ich hatte keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Heute weiß ich: Aus Chaos kann Heimat werden.“

Oberhauser spielt damit auf das Ehe-Aus mit seiner Ex-Frau Sarah an, mit der er zwei Söhne hat. Jetzt freut er sich umso mehr auf baldigen – doppelten –Familienzuwachs: „Mit meinen beiden Jungs an unserer Seite und zwei kleinen Wundern unter deinem Herzen wächst unsere Familie. Und ich könnte nicht glücklicher sein.“

