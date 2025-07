Exportwirtschaft trotzt widrigen Rahmenbedingungen

Insgesamt haben die Vorarlberger Unternehmen 2024 Waren im Wert von 13,1 Milliarden Euro ausgeführt – das sind zwar 1,5 Prozent weniger als im Jahr zuvor, dennoch bleibt das Exportniveau damit zum dritten Mal in Folge über der 13-Milliarden-Euro-Marke. Die Einfuhren reduzierten sich um 3,8 Prozent auf 9,2 Milliarden Euro. Daraus errechnet sich ein Handelsbilanzüberschuss von 3,9 Milliarden Euro – das ist ein neuer Rekord. Der Handelsbilanzüberschuss pro Kopf beträgt satte 9460 Euro – in keinem anderen Bundesland ist dieser Wert so hoch, der Österreichschnitt liegt bei gerade einmal 190 Euro. Alles Zahlen, die beweisen, dass die Vorarlberger Wirtschaft nach wie vor wettbewerbsfähig ist. Oder wie es Landeshauptmann Markus Wallner formuliert: „Die Exportwirtschaft beweist Stärke in schwierigen Zeiten. Dass wir trotz globaler Turbulenzen ein so starkes Ergebnis erzielen, ist ein eindrucksvolles Zeugnis für die Leistungsfähigkeit unserer Betriebe.“