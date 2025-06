Pensionist (88) an der Haustür brutal überfallen

Gewalttätiger Überfall am helllichten Tag auf einen Pensionisten in seinem eigenen Haus im Burgenland: Als der 88-Jährige die Eingangstür öffnete, attackierten ihn zwei vermummte Männer mit Pfefferspray. Als das Opfer verprügelt, gefesselt und geknebelt am Boden lag, suchten die Täter nach Geld.