Schuberts Geburtshaus soll Schmuckkästchen werden

Doppelt so viel Fläche und mehr als „nur“ Schubert

Schuberts Geburtshaus ist eine der insgesamt vier derzeit „temporär geschlossenen“ Außenstellen des Wien Museums, die sich mit dem musikalischen Erbe der Stadt beschäftigen. Zum Unterschied etwa vom Haydnhaus oder der Wohnung von Johann Strauss liegt das aber nicht an Einsparungen, sondern an jetzt dort beginnenden Bauarbeiten: Das schon in die Jahre gekommene kleine Museum zu Ehren des Komponisten soll in anderthalb Jahren nicht wiederzuerkennen sein.