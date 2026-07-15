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Von Zeugen überwältigt

Familiendrama: Mann tötet Ehefrau nahe Marktplatz

Ausland
15.07.2026 08:01
Der Angreifer konnte von Zeugen überwältigt und bis zum Eintreffen der verständigten ...
Der Angreifer konnte von Zeugen überwältigt und bis zum Eintreffen der verständigten Polizeikräfte festgehalten werden. (Symbolbild)(Bild: stock.adobe.com (Symbolbild) )
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Mann hat am Dienstagabend seine Ehefrau mitten in der Innenstadt von Kelkheim (Westhessen) getötet. Die Frau hat nach Angaben der Ermittler eine tödliche Verletzung durch eine Schnittwaffe erlitten und starb noch am Tatort.

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Die Tat ereignete sich gegen 21 Uhr im Bereich der Frankfurter Straße, unweit des Marktplatzes. Da sich die Bluttat mitten in der Innenstadt ereignete, mussten viele Menschen das Geschehen mitansehen.

So waren Zeugen schnell auf den Angriff aufmerksam geworden, überwältigten den Mann und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er wurde festgenommen. Für die Frau aber kam jede Hilfe zu spät, sie erlag noch vor Ort ihren Verletzungen.

Motiv unklar
Die Polizei sicherte am Tatort Spuren, der Bereich wurde weiträumig abgesperrt, auch Seelsorger wurden gerufen. Ein Polizeisprecher laut „Bild“: „Das ist psychisch eine entsprechende Belastung, wenn man so etwas miterleben musste.“ Das Motiv und die genauen Hintergründe der Tat sind laut Presseaussendung noch unklar. 

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