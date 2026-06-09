Japan: Terror-Bär nach vier Tagen eingefangen

Rekord an Bärensichtungen

Seit einigen Jahren nimmt die Zahl der Bärensichtungen und -Angriffe in Japan deutlich zu, auch in städtischem Gebiet. Im vergangenen Jahr wurden in dem Land 13 Menschen von Bären getötet, so viele wie noch nie. Zwischen April 2025 und Ende März dieses Jahres wurden landesweit mehr als 50.000 Bärensichtungen verzeichnet – mehr als doppelt so viele wie im bisherigen Rekordjahr 2023.