Die Zeitumstellung geht uns allen auf den Wecker

Keine Einigung in der EU

Nach einer EU-weiten Umfrage im Jahr 2018, die eine Mehrheit für das Ende der Zeitumstellung zeigte, setzte sich der damalige FPÖ-Minister Norbert Hofer für eine geordnete Umsetzung ein. Doch die EU lässt sich Zeit, stattdessen wird weiter diskutiert. Denn die 27 Mitgliedstaaten sind zwar für ein Ende der Zeitumstellung, allerdings können sie nicht einigen, ob künftig die Normal- (Winter-) oder die Sommerzeit gelten soll. Das Dilemma: Europa hat drei Standardzeitzonen. Würde ganzjährig Sommerzeit gelten, ginge im Westen Spaniens die Sonne im Winter erst gegen 10 Uhr auf – ein extrem später Tagesbeginn.