Polizist rettete Hund vor Erstickungstod

Jeden Tag im Schnitt viermal ist Wiens Tierschutzombudsstelle voriges Jahr aktiv geworden, meist wegen Hinweisen auf Missstände aus der Bevölkerung. Bei allem Bedauern über teils schockierende Fälle stimmt es Tierschutzombudsfrau Eva Persy „froh, dass es so viele empathische und couragierte Mitmenschen in unserer Stadt gibt, die Handlungsbedarf erkennen und sich für Tiere einsetzen, indem sie Polizei, Behörden oder uns informieren. Dafür möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken!“