Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wiens Tierschutzbilanz

Polizist rettete Hund vor Erstickungstod

Wien
16.01.2026 16:00
Noch immer wissen manche Tierhalter nicht, dass die – verbotenen – Maulschlaufen Lebensgefahr ...
Noch immer wissen manche Tierhalter nicht, dass die – verbotenen – Maulschlaufen Lebensgefahr für Hunde bedeuten können.(Bild: farbkombinat - stock.adobe.com)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Wiens Tierschutzombudsstelle zieht Jahresbilanz und dankt „empathischen und couragierten“ Bürgern für ihre Hinweise – wie auch einem Polizisten, der einen Hund im letzten Moment vor dem Hitzetod bewahrte und dem Tierhalter mit seinen eigenen Mitteln einschärfte, dass Maulschlaufen verboten sind.

0 Kommentare

Jeden Tag im Schnitt viermal ist Wiens Tierschutzombudsstelle voriges Jahr aktiv geworden, meist wegen Hinweisen auf Missstände aus der Bevölkerung. Bei allem Bedauern über teils schockierende Fälle stimmt es Tierschutzombudsfrau Eva Persy „froh, dass es so viele empathische und couragierte Mitmenschen in unserer Stadt gibt, die Handlungsbedarf erkennen und sich für Tiere einsetzen, indem sie Polizei, Behörden oder uns informieren. Dafür möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken!“

Viele Missstände werden ohne Absicht verursacht
Oft sind laut Persy vor allem Unwissen und Überforderung die Wurzeln von Tierleid. Sie macht etwa darauf aufmerksam, dass jeder gemeldete Fall von Animal Hoarding nicht nur die Tiere rette, sondern auch Hilfe für psychisch erkrankte Menschen bedeute.

Viele wissen noch immer nicht: „Hochzeitstauben“ bedeuten für die Tiere unnötiges Leid.
Viele wissen noch immer nicht: „Hochzeitstauben“ bedeuten für die Tiere unnötiges Leid.(Bild: NathalieVanBergen - stock.adobe.com)

Ein neues Problem brachte der Trend zu „Hochzeitstauben“, die bei Trauungen als Symbol freigelassen werden. Den Tieren fehlt fast immer jegliche Orientierung. Wenn sie nicht gerettet werden, verenden sie an Erschöpfung. Bei der Planung einer Hochzeit solle man sicherstellen, dass auch Familie und Gäste darüber Bescheid wissen, rät Persy.

Lesen Sie auch:
Das Zusammenspiel von Mensch und Hund will gelernt sein – und muss es in Wien seit 2019 auch.
Wien macht Schule
Hunde-Kunde: Von Ablehnung zum Vorzeigeprojekt
08.07.2025

Unwissenheit war auch dafür verantwortlich, dass im Sommer in Wien ein Hund vor dem Hitzetod gerettet werden musste: Die – verbotene – Maulschleife verhindert das Hecheln und damit die Temperaturregulierung. Dieser Tierhalter wird das nicht mehr vergessen: Den Missstand entdeckte ein Polizist, dessen Anzeige auch eine Strafe von 500 Euro bedeutete.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-1° / 0°
Symbol Nebel
Wien 11. Simmering
-0° / 1°
Symbol Nebel
Wien 14. Penzing
-2° / -0°
Symbol Nebel
Wien 19. Döbling
-1° / 0°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
-1° / 1°
Symbol Nebel

krone.tv

Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
466.329 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
211.838 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Österreich
Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben
203.089 mal gelesen
Krone Plus Logo
Über eine Dating-App lernte Johanna (34) den vier Jahre jüngeren Cobra-Beamten Manuel M. kennen.
Mehr Wien
Posse um Geldstrafe
Baby war nachts (zu) laut, wurde Fall fürs Gericht
Wiens Tierschutzbilanz
Polizist rettete Hund vor Erstickungstod
Verkauf ist durch
Insolventes Wiener Grand Hotel wird jetzt spanisch
Krone Plus Logo
Serie „Kultur-Gut“
Woher der Ballhausplatz wirklich seinen Namen hat
Tatort U-Bahn-Station
Schläge, Tritte: Mann verletzt Obdachlosen schwer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf