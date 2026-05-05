Freunde gerettet
Junger Mann in Venedig in Kanal gestürzt – tot!
Von krone.at
Furchtbare Tragödie am Dienstag in Vededig: Drei junge Männer fielen in den frühen Morgenstunden in den Kanal – nur zwei konnten gerettet werden. Ein 20-Jähriger ertrank im Stadtteil San Polo.
Warum die Gruppe von jungen Männern gegen 5:30 Uhr in der Nähe der Kaserne der Guardia di Finanza ins Wasser stürzte, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Zwei der jungen Männer konnten von einem vorbeifahrenden Boot gerettet werden, der Dritte blieb vorerst im Kanal verschwunden.
Opfer dürfte Pole gewesen sein
Erst fast zwei Stunden später konnte die Leiche des jungen Opfers aus dem Wasser geborgen werden. Die Feuerwehr war mit Tauchern im Einsatz. Bei dem Opfer soll es sich laut italienischen Medien um einen Polen handeln.
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