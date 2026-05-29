Schock-Bilanz: So trocken war Österreich noch nie

Zum Monatsende folgte dann allerdings die nächste Wetterextreme: An insgesamt 20 Wetterstationen wurden neue Mai-Hitzerekorde gemessen. In Lienz etwa kletterte das Thermometer am 26. Mai auf 33,3 Grad — und übertraf damit den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2009 um mehr als ein Grad. Insgesamt lag der Frühling 2026 um 1,2 Grad über dem Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020, verglichen mit dem älteren Klimamittel 1961 bis 1990 sogar um 2,7 Grad.