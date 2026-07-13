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Donald Trump sorgt für E-Auto-Rekord in Vorarlberg

Vorarlberg
13.07.2026 13:55
E-Autos sind in Vorarlberg auf dem Vormarsch.
E-Autos sind in Vorarlberg auf dem Vormarsch.(Bild: APA/ZOE-SOPHIE ZIMMERMANN)

Im ersten Halbjahr 2026 erreichte die Zahl der neu zugelassenen Elektroautos in Vorarlberg einen neuen Höchstwert. Laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) stiegen die Anmeldungen im Vergleich zu 2025 um 44 Prozent. Das hat auch mit Donald Trump zu tun. 

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In Vorarlberg wurden in der ersten Jahreshälfte 2089 neue E-Autos zugelassen – noch nie zuvor waren es in einem Halbjahr so viele. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einem Anstieg von 643 Fahrzeugen bzw. einem Plus von 44 Prozent. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2019 hat sich die Zahl der E-Auto-Neuzulassungen im Ländle sogar fast verneunfacht.

Bregenz an der Spitze
Innerhalb Vorarlbergs gibt es regional allerdings deutliche Unterschiede. Der Bezirk Bregenz verzeichnete mit einem Plus von 28 Prozent den stärksten Zuwachs. Dahinter folgen die Bezirke Feldkirch (plus 27 Prozent) und Dornbirn (25 Prozent). Das Schlusslicht bildet der Bezirk Bludenz, wo der Anstieg nur bei rund 19 Prozent lag.

Steigende Treibstoffpreise wirken sich aus
Der gegenwärtige E-Auto-Boom hängt nicht zuletzt mit der jüngsten Eskalation im Nahen Osten zusammen. Bekanntlich sind die Erdölpreise seit Beginn des Iran-Krieges rasant angestiegen, was bei vielen Autofahrern zu einem Bewusstseinswandel geführt hat. 

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