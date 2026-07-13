Donald Trump sorgt für E-Auto-Rekord in Vorarlberg

In Vorarlberg wurden in der ersten Jahreshälfte 2089 neue E-Autos zugelassen – noch nie zuvor waren es in einem Halbjahr so viele. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einem Anstieg von 643 Fahrzeugen bzw. einem Plus von 44 Prozent. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2019 hat sich die Zahl der E-Auto-Neuzulassungen im Ländle sogar fast verneunfacht.