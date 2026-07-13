Zugedröhnt auf frisiertem E-Scooter unterwegs

Der 17-Jährige war gerade mit seinem E-Scooter auf der Hasenfeldstraße unterwegs, als plötzlich im Bereich der Kreuzung mit der Negrellistraße die Bremsen des Gefährts versagten – zumindest teilte der Jugendliche das später der Polizei mit. Jedenfalls streifte er mit seinem E-Scooter in schneller Abfolge zwei Pkw, ehe er auf den Asphalt stürzte.
Gleich mehrere Anzeigen
Der verletzte Jugendliche wurde von der Rettung erstversorgt. Bei der anschließenden Überprüfung durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Bursche unter dem Einfluss von Suchtmitteln stand. Zudem war sein E-Scooter aufgrund der Motorisierung nicht für den Verkehr zugelassen. Da das Gefährt eigentlich als E-Motorrad eingestuft werden müsste, hätte der 17-Jährige eine entsprechende Lenkberechtigung benötigt – eine solche besitzt er allerdings nicht.
Der junge Mann wird nun wegen der diversen Verwaltungsübertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn angezeigt. Eine weitere Anzeige nach dem Suchtmittelgesetz ergeht an die Staatsanwaltschaft Feldkirch.
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