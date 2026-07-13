Zugedröhnt auf frisiertem E-Scooter unterwegs

Gleich mehrere Anzeigen

Der verletzte Jugendliche wurde von der Rettung erstversorgt. Bei der anschließenden Überprüfung durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Bursche unter dem Einfluss von Suchtmitteln stand. Zudem war sein E-Scooter aufgrund der Motorisierung nicht für den Verkehr zugelassen. Da das Gefährt eigentlich als E-Motorrad eingestuft werden müsste, hätte der 17-Jährige eine entsprechende Lenkberechtigung benötigt – eine solche besitzt er allerdings nicht.