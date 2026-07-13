Was in diesem Sommer wirklich Stil hat

Der ESC hat Mut gemacht

Für Sandra Aberer war der Eurovision Song Contest weit mehr als ein musikalisches Erlebnis. Sie war hautnah dabei und Luxemburg-Host beim internationalen Großevent in Wien. Vor allem modisch hat sie dort einiges mitgenommen. „Ich hätte einen Teil meiner Kleidung, die ich aus Vorarlberg mitgenommen habe, eigentlich zuhause lassen können. Dort war alles viel bunter, glitzernder und mutiger. Es war einfach jeder so, wie er sein wollte.“ Gerade diese Vielfalt habe ihren Blick auf Mode verändert. „Mein Horizont hat sich erweitert. Ich möchte künftig mutiger kombinieren, mehr Farben ausprobieren und einfach schauen, wie die Wirkung ist. Dort war einfach alles erlaubt.“ Auch beim Shopping in Wien fiel ihr sofort auf: Glitzer, Pailletten und auffällige Farben waren omnipräsent. „Es macht einfach etwas mit dem Gemüt. Wenn überall ein bisschen etwas funkelt und schimmert, hebt das die Stimmung.“ Ihr Fazit: Ein bisschen mehr ESC würde auch Vorarlberg guttun.