Giftpflanzen: Eine stete Gefahr für kleine Kinder

In der Natur hat die Zeit des Überflusses längst begonnen. Alles blüht, wächst und gedeiht, viele Pflanzen bilden bereits Fruchtkörper aus. Doch nicht alles, was genießbar aussieht, ist es auch. Besonders vorsichtig müssen Eltern von Kleinkindern sein. Denn diese folgen oft ohne Scheu ihrem natürlichen Entdeckerdrang und stecken sich gerne unbekannte Dinge, gleich ob Beeren oder Blätter, in den Mund. Das Problem: Viele Erwachsene wissen gar nicht um die Giftigkeit jener Pflanzen, die sie in der Wohnung, auf dem Balkon oder im Garten stehen haben. Die Folgen können dramatisch sein: Auch im Ländle müssen immer wieder kleine Kinder mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Initiative „Sicheres Vorarlberg“ rät daher Eltern, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und giftige Pflanzen zu entfernen beziehungsweise für Kinder unerreichbar zu platzieren.