Seriendieb (39) stahl unzählige E-Bike-Akkus

Seit Jänner dieses Jahres kam es im Großraum Bregenz zu einer Serie von Diebstählen. In der Landeshauptstadt sowie in den Gemeinden Hard, Höchst, Lauterach, Kennelbach und Lochau hatte es eine unbekannte Täterschaft auf die Akkus von Elektrofahrrädern abgesehen. Diese wurden gewaltsam aus den versperrten Halterungen gehebelt und anschließend entwendet. Insgesamt 36 derartige Fälle sind zur Anzeige gebracht worden, der Schaden summiert sich rund 30.000 Euro.
Kontrolle führte zum Erfolg
Nach aufwendigen Erhebungen der Polizeiinspektion Hard in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt sowie den Bregenzer Kollegen konnte am Sonntag schließlich ein Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Ein 39-jähriger Mann aus Deutschland wurde in Lochau einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Einsatzkräfte zehn E-Bike-Akkus sicher. Im Zuge der anschließenden Einvernahme legte der Beschuldigte ein umfassendes Geständnis ab. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch auf freiem Fuß angezeigt.
Geschädigte gesucht
Da die Herkunft eines Großteils der sichergestellten Akkus noch unklar ist – bisher konnte nur ein Akku einem Opfer zugeordnet werden –, ruft die Polizei alle Geschädigten, die bislang noch keine Anzeige gemacht haben, dazu auf, sich zu melden.
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