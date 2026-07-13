Seriendieb (39) stahl unzählige E-Bike-Akkus

Seit Jänner dieses Jahres kam es im Großraum Bregenz zu einer Serie von Diebstählen. In der Landeshauptstadt sowie in den Gemeinden Hard, Höchst, Lauterach, Kennelbach und Lochau hatte es eine unbekannte Täterschaft auf die Akkus von Elektrofahrrädern abgesehen. Diese wurden gewaltsam aus den versperrten Halterungen gehebelt und anschließend entwendet. Insgesamt 36 derartige Fälle sind zur Anzeige gebracht worden, der Schaden summiert sich rund 30.000 Euro.