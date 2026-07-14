Moped krachte gegen Pkw: Zwei Mädchen verletzt

In Mortantsch im Bezirk Weiz in der Steiermark wurden am Samstagabend zwei Jugendliche bei einem Unfall schwer verletzt. Ihr Zweirad kollidierte mit einem Pkw.
Eine 15-Jährige aus dem Bezirk Weiz war am Montag gegen 19 Uhr mit ihrem Moped auf der L356 von Göttelsberg-Oed Richtung Weiz unterwegs und wollte auf der dortigen Strecke zu einer Tennisanlage abbiegen. Eine 14-jährige Beifahrerin saß ebenfalls am Moped.
Zur selben Zeit wie die beiden Mädchen fuhr ein 17-jähriger Autofahrer in die gleiche Richtung. Die beiden Mädchen wollten nach links abbiegen, laut Angaben hatten sie den Blinker eingeschaltet. Der 17-jährige Pkw-Lenker überholte sie zur selben Zeit. Bei diesem Überholmanöver kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Mädchen stürzten und wurden nach der Erstversorgung in das LKH-Graz, auf die Kinderklinik, gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.