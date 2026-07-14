Moped krachte gegen Pkw: Zwei Mädchen verletzt

Zur selben Zeit wie die beiden Mädchen fuhr ein 17-jähriger Autofahrer in die gleiche Richtung. Die beiden Mädchen wollten nach links abbiegen, laut Angaben hatten sie den Blinker eingeschaltet. Der 17-jährige Pkw-Lenker überholte sie zur selben Zeit. Bei diesem Überholmanöver kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Mädchen stürzten und wurden nach der Erstversorgung in das LKH-Graz, auf die Kinderklinik, gebracht.