Bergrettung musste Frau nachts ins Tal tragen

Fordernde Woche für Bergretter

Die Bergrettungen Bruck an der Mur und Kapfenberg wurden in der vergangenen Woche zu insgesamt drei Einsätzen alarmiert. Vergangenen Montag kam es am Susannensteig zu einem medizinischen Notfall. Am Dienstagabend wurden die Helfer erneut zum selben Steig gerufen. Eine Person war zu Sturz gekommen und hatte sich dabei eine Verletzung am Knöchel zugezogen. Sie musste in einer Gebirgstrage rund 900 Meter zum Hubschrauber transportiert werden. Am Sonntag wurden die Bergrettungen zu einem weiteren medizinischen Notfall am Madereck gerufen.