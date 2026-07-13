Leiter rutschte weg: 56-Jähriger schwer verletzt

Am Montag gegen 7.20 Uhr war ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Voitsberg auf einer Baustelle im Stattegger Ortsteil Buch mit Betonierungsarbeiten beschäftigt. Dabei stieg er auf eine Aluleiter, die jedoch wegrutschte. In der Folge stürzte der Mann aus rund drei Metern Höhe und kam mit den Beinen voran am Boden auf.