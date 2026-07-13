Leiter rutschte weg: 56-Jähriger schwer verletzt

Montagfrüh stürzte ein Mann auf einer Baustelle im Bezirk Graz-Umgebung rund drei Meter von einer Leiter. Dabei zog er sich schwere Verletzungen am linken Bein zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Am Montag gegen 7.20 Uhr war ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Voitsberg auf einer Baustelle im Stattegger Ortsteil Buch mit Betonierungsarbeiten beschäftigt. Dabei stieg er auf eine Aluleiter, die jedoch wegrutschte. In der Folge stürzte der Mann aus rund drei Metern Höhe und kam mit den Beinen voran am Boden auf.
Der Mann verletzte sich schwer am linken Bein. Nach der medizinischen Erstversorgung am Unfallort wurde er in das UKH Graz eingeliefert. Dort wurden mehrere Bruchverletzungen am linken Fuß festgestellt und der 56-Jährige wurde stationär aufgenommen. Dem Derzeitigen Erhebungsstand zufolge kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden, das Arbeitsinspektorat wurde in Kenntnis gesetzt.
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