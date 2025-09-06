So läuft die totale Mondfinsternis am Sonntag ab

Für 19.21 Uhr (Wien) ist der Mondaufgang prognostiziert. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich unser Nachbar im All bereits zu 86 Prozent im Kernschatten der Erde. Neun Minuten später beginnt die totale Verfinsterung. In Bregenz geht der Mond um 19.46 Uhr bereits vollständig verfinstert auf. Um 20.12 Uhr ist dann das Maximum des kosmischen Schattenspiels erreicht, um 20.53 Uhr das Ende. In anderen Worten: Die totale Mondfinsternis ist von 19.30 Uhr bis 20.53 Uhr, knapp eineinhalb Stunden lang, zu sehen. Da der Mond aber erst um 21.57 Uhr aus dem Kernschatten der Erde austritt, lohnt sich auch ein Blick danach noch.