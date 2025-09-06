Vorteilswelt
Zeitplan und Tipps

So läuft die totale Mondfinsternis am Sonntag ab

Wien
06.09.2025 07:55
Am Sonntag, 7. September, ist eine seltene totale Mondfinsternis am Himmel zu sehen.
Am Sonntag, 7. September, ist eine seltene totale Mondfinsternis am Himmel zu sehen.(Bild: Birbaumer Christof)

Am Sonntag, 7. September, erwartet uns am Abend ein spektakuläres Naturschauspiel: Eine totale Mondfinsternis ist am Himmel über Österreich zu sehen, der Vollmond wird dabei in ein mystisches Kupferrot getaucht. Die „Krone“ hat den Zeitplan und Tipps, wo Sie die Mondfinsternis am besten beobachten können.

Für 19.21 Uhr (Wien) ist der Mondaufgang prognostiziert. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich unser Nachbar im All bereits zu 86 Prozent im Kernschatten der Erde. Neun Minuten später beginnt die totale Verfinsterung. In Bregenz geht der Mond um 19.46 Uhr bereits vollständig verfinstert auf. Um 20.12 Uhr ist dann das Maximum des kosmischen Schattenspiels erreicht, um 20.53 Uhr das Ende. In anderen Worten: Die totale Mondfinsternis ist von 19.30 Uhr bis 20.53 Uhr, knapp eineinhalb Stunden lang, zu sehen. Da der Mond aber erst um 21.57 Uhr aus dem Kernschatten der Erde austritt, lohnt sich auch ein Blick danach noch.

„Der Mond geht vor Beginn der Totalität auf, sodass diese zur Gänze zu sehen ist, wenn auch in der Abenddämmerung“, teilte die Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA) mit. Das trübe die Sicht.

Hier sehen Sie die Ankündigung der WAA:

Wolkenlose Sicht
Die Mondfinsternis mit Blutmond lässt sich vor allem an Plätzen mit freier Sicht nach Osten gut beobachten. Auch einige Sternwarten bieten gemeinsame Sichtungen an, beispielsweise das Freiluftplanetarium am Georgenberg in Wien-Mauer. Für Wien empfiehlt die WAA, den Himmel zwischen 20.34 und 20.53 Uhr besonders im Visier zu haben. „Der Mond steht dabei eine Handbreite hoch im Ostsüdosten“, heißt es.

Ein weiterer Aspekt bei der Chance auf eine gute Sichtung ist das Wetter. Derzeit prognostizieren die Meteorologinnen und Meteorologen der GeoSphere Austria für Sonntag sonniges Wetter und kaum Wolken. „Lediglich dünne und hohe Schleierwolken ziehen immer mal am Himmel vorbei“, heißt es.

Lesen Sie auch:
Am Sonntag hat man die seltene Chance, eine totale Mondfinsternis zu beobachten.
Astro-Highlight
Totale Mondfinsternis über Österreich zu sehen
01.09.2025
Highlight des Jahres:
Gespannt freut sich Sternwarte auf den Blutmond
12.08.2025

Weltweites Ereignis
Die Mondfinsternis ist weltweit zu sehen. Das komische Naturschauspiel gibt es nur bei Vollmond. Sonne, Erde und Mond stehen dabei auf einer Linie, der Erdtrabant wandert durch den Kern- beziehungsweise Halbschatten der Erde. Dabei kann der Mond vollständig oder nur teilweise (partielle Mondfinsternis) in diesen Schatten eintauchen.

Am 14. März war die erste Mondfinsternis Österreichs in diesem Jahr. Damals ging der Mond aber nur zu neun Prozent verfinstert unter. Die nächste totale Mondfinsternis, die von Wien aus beobachtet werden kann, ist übrigens erst am 31. Dezember 2028. Zuvor erwartet uns noch eine partielle Mondfinsternis – und zwar am 28. August 2026.

Wien
