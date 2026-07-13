Vorsicht bei diesem Schokolade-Pistazien-Eis!

Wegen einer möglichen Verunreinigung mit Cashewkernen hat der Hersteller des Produkts „1001 delights Dubai Style Schokolade Pistazien Eis“ am Montag einen Rückruf veröffentlicht. Dieses wird bei Lidl Österreich verkauft.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass beim Produkt „1001 delights Dubai Style Schokolade Pistazien Eis“ in der Packungsgröße 500ml/300g (Mindesthaltbarkeitsdatum 08.12.2027 und Chargennummer D2W50J25R1) Cashewkerne enthalten sind. So heißt es vom niederländischen Hersteller De Jongs Ijs. Das Produkt wurde bei Lidl Österreich verkauft.
Eis nur für Cashew-Allergiker gefährlich
Aufgrund der möglichen allergischen Reaktion durch den Verzehr sollten Personen mit einer Cashewkern-Allergie das „1001 delights Dubai Style Schokolade Pistazien Eis“ mit der jeweiligen Chargennummer keinesfalls konsumieren. Für Personen ohne Cashewkern-Allergie sei es weiterhin uneingeschränkt zum Verzehr geeignet.
Das betroffene Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. Andere bei Lidl Österreich verkaufte Produkte des Produzenten De Jongs Ijs sowie weitere Produkte der Marke „1001 delights“ seien von dem Rückruf nicht betroffen.
Lidl bittet aktiv um Mithilfe
„Sollten Ihnen Personen bekannt sein, die ebenfalls von dem Rückruf betroffen sind, bitten wir Sie die Information an diese weiterzugeben“, erklärt der Diskonter in einer Aussendung. Bei Fragen zum Thema steht der Lidl-Österreich-Kundenservice unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/500 810 von Montag bis Freitag von 7:30 bis 18:00 Uhr zur Verfügung.
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