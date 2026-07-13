Vorsicht bei diesem Schokolade-Pistazien-Eis!

Lidl bittet aktiv um Mithilfe

„Sollten Ihnen Personen bekannt sein, die ebenfalls von dem Rückruf betroffen sind, bitten wir Sie die Information an diese weiterzugeben“, erklärt der Diskonter in einer Aussendung. Bei Fragen zum Thema steht der Lidl-Österreich-Kundenservice unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/500 810 von Montag bis Freitag von 7:30 bis 18:00 Uhr zur Verfügung.