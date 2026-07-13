74-jähriger Dealer fiel bei Verkehrskontrolle auf

Kokain, Methamphetamin und Cannabis wurden bei einem 74-jährigen Oberkärntner sichergestellt. Der Drogendealer war den Beamten bei einer einfachen Verkehrskontrolle aufgefallen.
Aufgefallen war der 74-Jährige aus dem Bezirk Spittal der Polizei bereits am vergangenen Mittwoch bei einer Verkehrskontrolle, als er mit einem Beifahrer (37) unterwegs gewesen war. Der Lenker zeigte „deutliche Symptome einer möglichen Suchtmittelbeeinträchtigung“. Eine Durchsuchung seines Autos und seiner Wohnung brachte eine größere Menge Kokain, Methamphetamin und Cannabis zutage, wie die Landespolizeidirektion am Montag mitteilte. Auch Bargeld in fünfstelliger Höhe wurde sichergestellt.
Der 74-Jährige gestand, bereits über einen längeren Zeitraum hinweg Drogen verkauft zu haben. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Der 37-Jährige soll unmittelbar vor der Anhaltung Drogen vom 74-Jährigen gekauft haben. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.
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