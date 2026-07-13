74-jähriger Dealer fiel bei Verkehrskontrolle auf

Aufgefallen war der 74-Jährige aus dem Bezirk Spittal der Polizei bereits am vergangenen Mittwoch bei einer Verkehrskontrolle, als er mit einem Beifahrer (37) unterwegs gewesen war. Der Lenker zeigte „deutliche Symptome einer möglichen Suchtmittelbeeinträchtigung“. Eine Durchsuchung seines Autos und seiner Wohnung brachte eine größere Menge Kokain, Methamphetamin und Cannabis zutage, wie die Landespolizeidirektion am Montag mitteilte. Auch Bargeld in fünfstelliger Höhe wurde sichergestellt.