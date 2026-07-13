Tödliche Gefahr für ältere Radfahrer auf Straßen

Wenn man nicht mehr zur Arbeit fahren muss, verkürzen sich für die Menschen natürlich alle Strecken, die täglich zurückgelegt werden müssen. Daher erfreuen sich Fahrräder und E-Bikes besonders bei den Über-65-Jährigen großer Beliebtheit – mehr als ein Drittel nutzt das Zweirad regelmäßig. Das hat leider auch Schattenseiten.