So viel verdient Sarah Kern wirklich mit OnlyFans

Sarah Kern erobert OnlyFans im Sturm – und sahnt ganz nebenbei auch noch richtig ab, wie sie der „Bild“-Zeitung verriet. Und gab zu, dass sie die Entscheidung nicht bereut: „Es macht mir richtig Spaß. Es scheppert richtig in der Kiste.“
Wie die 57-Jährige schilderte, sei OnlyFans „nach meiner Homeshopping-Karriere die zweitbeste Entscheidung meines Lebens“ gewesen.
Sonderwünsche bringen richtig viel
Vor allem finanziell zahle sich die Arbeit auf der Erotikplattform richtig aus: Wie Kern beteuerte, habe sie in den letzten Wochen bereits einen fünfstelligen Betrag mit heißen Netz-Bildern verdient – und das gar nicht so mit Abonnements, sondern vielmehr mit Sonderwünschen.
Auf Instagram zeigt sich Sarah Kern gerne mal im Bikini, auf OnlyFans gibt es dann allerdings noch mehr von der Designerin zu sehen:
„Je mehr man zeigt und je länger man chattet, desto mehr klingelt die Kasse“, plauderte Kern aus dem OnlyFans-Nähkästchen. Für exklusive Wünsche würden ihre Kunden auch gern mal tiefer in die Tasche greifen, einen kleinen „vierstelligen Betrag“ könne das dann schnell mal einbringen, freut sie sich.
Kern hat auch OnlyFans-No-Gos
Die Kritik an OnlyFans kann Kern nicht verstehen, sie habe in den letzten Wochen nur positive Erfahrungen gemacht. Auch, wenn sie sich gerne auf die Wünsche ihrer OnlyFans-Abonnenten einlasse, gebe es für sie auch No-Gos: „Alles, was ich auch in einer Partnerschaft nicht geil finden würde, ist für mich tabu“, unterstrich sie. Daher lehne sie Sadomaso-Anfragen kategorisch ab.
Die Sorge vor unangenehmen Nachrichten habe sich zudem schnell zerstört, erklärte die Designerin weiter. Sie habe zum Glück bislang nur „nette Chats und Begegnungen“ gehabt. Und noch etwas sorgte für eine positive Überraschung: „Ich bekomme Anfragen von drei Generationen. Ganz junge Männer, dann welche um die 30, 40 und auch ältere Herren“, verriet sie.
„Gelebt wie eine Nonne“
Dass sie sich getraut habe, OnlyFans auszuprobieren, mache sie stolz. „Ich war die letzten Jahre Single und habe gelebt wie eine Nonne. Jetzt fühle ich mich wieder in meiner Weiblichkeit bestätigt und begehrt. Im Moment bin ich wirklich sehr happy.“
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