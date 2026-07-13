So viel verdient Sarah Kern wirklich mit OnlyFans

Kern hat auch OnlyFans-No-Gos

Die Kritik an OnlyFans kann Kern nicht verstehen, sie habe in den letzten Wochen nur positive Erfahrungen gemacht. Auch, wenn sie sich gerne auf die Wünsche ihrer OnlyFans-Abonnenten einlasse, gebe es für sie auch No-Gos: „Alles, was ich auch in einer Partnerschaft nicht geil finden würde, ist für mich tabu“, unterstrich sie. Daher lehne sie Sadomaso-Anfragen kategorisch ab.