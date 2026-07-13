Klangforum Carinthia: Hörgenuss als Klangaufguss

Klangforum Carinthia: Erwin Kropfitsch bittet von 23. Juli bis 8. August ins Stift Viktring zur Sommer Musik Akademie, die hochkarätig besetzte Kurse und sieben Konzerte offenbart.
Bei vielen Hochkarätern in der heimischen Klanglandschaft hat Erwin Kropfitsch seine Finger im Spiel. Sei es als virtuoser Pianist, engagierter Musikpädagoge und/oder Gründer, Leiter sowie Macher renommierter Ensembles, Wettbewerbe sowie Kulturträger. Zu letzteren zählt u. a. das Musikforum Viktring, das Kropfitsch aus der Taufe hebt und von 1987 bis 1997 leitet.
Hier, im ehemaligen Zisterzienserstift, ist auch sein Klangforum Carinthia beheimatet, das „eine Konzertbühne im Begegnungsfeld von jungen Musikern, arrivierten Künstlern und Publikum“ bietet, „die das Erlebnis Bühne für alle lebendig und aufregend macht. In vielfältiger Weise sollen im Rahmen von Konzerten, Workshops und Sommerkursen diese Begegnungen zwischen den Generationen stattfinden und die Ergebnisse dem Publikum vorgeführt werden“, erklärt Kropfitsch seine Intention.
Also öffnet er auch heuer wieder die Tore der Sommer Musik Akademie im Stift Viktring mit ihren hochkarätigen Kursen (Anmeldung noch bis 25. Juli möglich) samt hörenswerter Leistungsschau: Im prachtvollen Freskensaal, wo alle Konzerte (je 19 Uhr) spielen, startet Star-Flötist Michael Martin Kofler, seinen Sommerkurs konzertant am 23. Juli. Der Soloflötist der Münchener Philharmoniker und Professor am Mozarteum Salzburg ist zur Klavierbegleitung von Noriko Shima zu erleben. (Karten : 0664/135 95 93).
Konzert Nr. 2 am 30. Juli ist das 1. Akademie-Konzert mit Teilnehmern des Flötenkurses, die auch am 1. August „in concert“ vor Ohren führen, was sie bei Kofler so alles gelernt haben. Tags darauf (2. August) greift das junge Duo Convergenza in Klaviertasten, der 4. August ist mit Cellist Maxim Ganz und Pianist Lorenzo Cossi besetzt, der 6. August „hoch-dramatisch“ mit Arien und Sopranistin Christina Tschernitz, der das Schlusskonzert der Teilnehmer am 8. August folgt. Alle Infos und Programm unter: klangforumcarinthia.at
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