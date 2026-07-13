Klangforum Carinthia: Hörgenuss als Klangaufguss

Konzert Nr. 2 am 30. Juli ist das 1. Akademie-Konzert mit Teilnehmern des Flötenkurses, die auch am 1. August „in concert“ vor Ohren führen, was sie bei Kofler so alles gelernt haben. Tags darauf (2. August) greift das junge Duo Convergenza in Klaviertasten, der 4. August ist mit Cellist Maxim Ganz und Pianist Lorenzo Cossi besetzt, der 6. August „hoch-dramatisch“ mit Arien und Sopranistin Christina Tschernitz, der das Schlusskonzert der Teilnehmer am 8. August folgt. Alle Infos und Programm unter: klangforumcarinthia.at