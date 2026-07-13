Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Stift Viktring

Klangforum Carinthia: Hörgenuss als Klangaufguss

Kärnten
13.07.2026 16:00
Hohe Musikalität, technische Brillanz: Cellist Maxim Ganz
Hohe Musikalität, technische Brillanz: Cellist Maxim Ganz(Bild: Klangforum Carinthia)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Klangforum Carinthia: Erwin Kropfitsch bittet von 23. Juli bis 8. August ins Stift Viktring zur Sommer Musik Akademie, die hochkarätig besetzte Kurse und sieben Konzerte offenbart.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bei vielen Hochkarätern in der heimischen Klanglandschaft hat Erwin Kropfitsch seine Finger im Spiel. Sei es als virtuoser Pianist, engagierter Musikpädagoge und/oder Gründer, Leiter sowie Macher renommierter Ensembles, Wettbewerbe sowie Kulturträger. Zu letzteren zählt u. a. das Musikforum Viktring, das Kropfitsch aus der Taufe hebt und von 1987 bis 1997 leitet.

Hier, im ehemaligen Zisterzienserstift, ist auch sein Klangforum Carinthia beheimatet, das „eine Konzertbühne im Begegnungsfeld von jungen Musikern, arrivierten Künstlern und Publikum“ bietet, „die das Erlebnis Bühne für alle lebendig und aufregend macht. In vielfältiger Weise sollen im Rahmen von Konzerten, Workshops und Sommerkursen diese Begegnungen zwischen den Generationen stattfinden und die Ergebnisse dem Publikum vorgeführt werden“, erklärt Kropfitsch seine Intention.

Matous Marek und Anastasia Krastanova greifen als Duo Convergenza ins Klavier.
Matous Marek und Anastasia Krastanova greifen als Duo Convergenza ins Klavier.(Bild: Klangforum Carinthia)
„Hoch dramatisch“ ist der Arienabend mit Sopranistin Christina Tschernitz. 
„Hoch dramatisch“ ist der Arienabend mit Sopranistin Christina Tschernitz. (Bild: Klangforum Carinthia)

Also öffnet er auch heuer wieder die Tore der Sommer Musik Akademie im Stift Viktring mit ihren hochkarätigen Kursen (Anmeldung noch bis 25. Juli möglich) samt hörenswerter Leistungsschau: Im prachtvollen Freskensaal, wo alle Konzerte (je 19 Uhr) spielen, startet Star-Flötist Michael Martin Kofler, seinen Sommerkurs konzertant am 23. Juli. Der Soloflötist der Münchener Philharmoniker und Professor am Mozarteum Salzburg ist zur Klavierbegleitung von Noriko Shima zu erleben. (Karten : 0664/135 95 93).

Konzert Nr. 2 am 30. Juli ist das 1. Akademie-Konzert mit Teilnehmern des Flötenkurses, die auch am 1. August „in concert“ vor Ohren führen, was sie bei Kofler so alles gelernt haben. Tags darauf (2. August) greift das junge Duo Convergenza in Klaviertasten, der 4. August ist mit Cellist Maxim Ganz und Pianist Lorenzo Cossi besetzt, der 6. August „hoch-dramatisch“ mit Arien und Sopranistin Christina Tschernitz, der das Schlusskonzert der Teilnehmer am 8. August folgt. Alle Infos und Programm unter: klangforumcarinthia.at 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
13.07.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Volkswagen-Chef Oliver Blume
Keine Schließungen?
Volkswagen-Chef kündigt Abbau von 50.000 Jobs an
Veit Dengler bei Martin Thür
Ex-NEOS-Abgeordneter
„Wilder“ Dengler: „Haben ein schwaches Parlament“
Anstatt des Wanderweges wurde ein viel zu schwerer Klettersteig für den Abstieg gewählt – ein ...
Bergung im Dunkeln
Pärchen erwischte Kletterroute statt Wanderweg
Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
236.859 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Kultur
„Ich werde nie wieder in Mörbisch auftreten!“
178.744 mal gelesen
Alfons Haider (69) steht heuer als schillernde „Zaza“ auf der Seebühne in Mörbisch. 
Ski Alpin
Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben
134.905 mal gelesen
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben.
Innenpolitik
Bei der Paketsteuer droht Milliarden-Rückzahlung
1253 mal kommentiert
Ab Oktober kommt die Paketsteuer.
Innenpolitik
Weit weg von 1: So haben Sie die Koalition benotet
783 mal kommentiert
Musterschüler oder doch Nachzipf? Die „Krone“-Leser haben entschieden!
Wien
Jugendbande attackierte Ehepaar am Heimweg
744 mal kommentiert
Die Filmteichstraße in Favoriten
Mehr Kärnten
Drogen im Haus
74-jähriger Dealer fiel bei Verkehrskontrolle auf
Im Stift Viktring
Klangforum Carinthia: Hörgenuss als Klangaufguss
450 Florianis vor Ort
Nach 3 Tagen „Brand aus“ bei Waldbrand in Osttirol
Drei Viertel der Opfer
Tödliche Gefahr für ältere Radfahrer auf Straßen
Für Fallschirmübung
Riesenmaschine landet am Klagenfurter Airport
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf