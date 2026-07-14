Wie sich eine Stadt bei großer Hitze abkühlen will

Gebäude „aufrüsten“

Abschauen wird man sich eine Maßnahme aus Baden. „Dort hat man auch die örtliche Wirtschaft ins Boot geholt und Betriebe speziell gekennzeichnet, in denen man kostenlos Trinkwasserflaschen auffüllen kann“, heißt es aus dem Mödlinger „Hitzekomitee“, dem außer Schimanowa noch Vizebürgermeister Rainer Praschak, Stadtrat Michael Danzinger sowie die Schulgemeinde-Obfrauen Sabine Karl-Moldan und Nicole Kolar angehören. Letztere beiden, weil auch die künftige Kühlung von Schul- und Kindergarten-Gebäuden maßgebliches Kapitel im Hitzeplan sein muss: „Erste Kostenschätzungen dafür werden bereits eingeholt“, verlautet dazu aus dem Rathaus.