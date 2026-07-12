Abgemagerter Hund tot am Bachufer entdeckt

Als Halter des Tieres konnte ein 38-jähriger Deutscher ausgeforscht werden. In dessen Personalunterkunft trafen die Polizisten jedoch niemanden mehr an. Der Mann hatte lediglich seinen Zimmerschlüssel sowie seine Arbeitskleidung zurückgelassen – Hinweise darauf, dass er die Unterkunft endgültig verlassen haben dürfte. „Der Aufenthaltsort des 38-Jährigen ist derzeit unbekannt“, heißt es seitens der Exekutive.