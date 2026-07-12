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Eine glatte Sechs | Wunsch und Wirklichkeit

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(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Eine glatte Sechs. Ein Vierer für die Dreier-Koalition – die Benotung der Regierung durch die „Krone“-Leser war am Sonntag vieldiskutiertes Thema. Online wurde das mehr als schwache Ergebnis heftig kommentiert, auch unter den Leserbriefen ist es zentrales Thema. Manchen ist selbst das „Genügend“ noch zu positiv. So schreibt etwa Rudolf Kolba aus Parndorf: „Knapp 40.000 Leser haben bei der Online-Benotung der Regierung in der ,Krone‘ mitgemacht. Herausgekommen ist ein matter Vierer. Wenn deutsche Schulnoten Gültigkeit hätten, würde ich diesen Versagern eine glatte Sechs vergeben.“ Leser Josef Höller sieht keinen Grund zu Optimismus. Wer jetzt die Hoffnung hege, „dass sich die Regierung künftig zusammenreißt und es besser wird, wird enttäuscht werden“, meint er. Es werde weitergehen wie bisher, daran werde auch das Zeugnis nichts ändern. Heinz Vielgrader aus Rappoltenkirchen hat wenigstens noch einen Funken Hoffnung, wenn er appelliert: „Reißt euch am Riemen, kann man nur sagen. Hört ins Volk. Seid nicht überheblich und selbstzufrieden! Eine Regierung ist nicht da für politische Eitelkeiten, sondern dem Volk Frieden und Wohlstand zu sichern!“ Ja, das sollte die Regierung wissen.

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Wunsch und Wirklichkeit. Umfassend mit der Leser-Benotung und gleichzeitig mit der Selbst-Benotung von SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler setzt sich „Krone“-Leser Mike Payer aus Neusiedl am See auseinander. Babler hatte sich bekanntlich einen Zweier für die Regierungsarbeit gewünscht, eher sogar verliehen. Dazu schreibt unser Leser: „Ein schöner Wunsch, fast so rührend wie ein Schüler, der nach einer verpatzten Schularbeit hofft, der Lehrer möge ,das Positive sehen´.“ Da aber die Leser der Regierung einen Vierer verliehen haben, dem Vizekanzler sogar die katastrophale Note 4,6, lägen, meint Mike Payer „zwischen Wunsch und Wirklichkeit offenbar nicht nur zwei Notenstufen, sondern eine ganze Portion Realitätsverlust“. Sein Tipp: „Vielleicht sollte sich die Regierung künftig weniger mit Eigenlob beschäftigen und stattdessen zuhören.“ Das zu tun, das geloben unsere Politiker ja ständig. Es scheint ihnen bloß kaum jemand abzunehmen.

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