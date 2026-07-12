Eine glatte Sechs | Wunsch und Wirklichkeit

Eine glatte Sechs. Ein Vierer für die Dreier-Koalition – die Benotung der Regierung durch die „Krone“-Leser war am Sonntag vieldiskutiertes Thema. Online wurde das mehr als schwache Ergebnis heftig kommentiert, auch unter den Leserbriefen ist es zentrales Thema. Manchen ist selbst das „Genügend“ noch zu positiv. So schreibt etwa Rudolf Kolba aus Parndorf: „Knapp 40.000 Leser haben bei der Online-Benotung der Regierung in der ,Krone‘ mitgemacht. Herausgekommen ist ein matter Vierer. Wenn deutsche Schulnoten Gültigkeit hätten, würde ich diesen Versagern eine glatte Sechs vergeben.“ Leser Josef Höller sieht keinen Grund zu Optimismus. Wer jetzt die Hoffnung hege, „dass sich die Regierung künftig zusammenreißt und es besser wird, wird enttäuscht werden“, meint er. Es werde weitergehen wie bisher, daran werde auch das Zeugnis nichts ändern. Heinz Vielgrader aus Rappoltenkirchen hat wenigstens noch einen Funken Hoffnung, wenn er appelliert: „Reißt euch am Riemen, kann man nur sagen. Hört ins Volk. Seid nicht überheblich und selbstzufrieden! Eine Regierung ist nicht da für politische Eitelkeiten, sondern dem Volk Frieden und Wohlstand zu sichern!“ Ja, das sollte die Regierung wissen.