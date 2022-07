Feier statt Feuer für unsere Weltmeister

Bei der Feuerwehr-Weltmeisterschaft im slowenischen Celje hatten die örtlichen Florianis nämlich Gold gewonnen – wie schon bei der Heim-WM 2017 in Villach. Und weil alleine feiern langweilig ist, wurden in St. Martin am Sonntag auch die Silbermedaillengewinner von der FF Hinterschiffl weltmeisterlich in Empfang genommen, ebenso der Feuerwehr-Nachwuchs aus Waldneukirchen, der sich Bronze bei der Weltmeisterschaft holte (noch vor dem Nachwuchs von St. Martin, aber das war am Sonntag schon vergessen).