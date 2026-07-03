Steiermark gibt erstmals Wolf zum Abschuss frei

Zuständigkeiten verschoben

Der Abschuss dürfte wohl auch eine Konsequenz des von Tier- und Naturschützern schwer kritisierten Schrittes sein, die Zuständigkeit für das Prädatorenmanagement von der Umweltabteilung (A 13) in die Landwirtschafts- und Jagdabteilung (A 10) zu verlegen. Die Sachverständigen dort haben „den Status als Schadwolf gemäß der steirischen Wolfsverordnung festgestellt“, heißt es aus dem Büro der zuständigen Landesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP). Der WWF nannte das Regelwerk Anfang des Jahres „rechtswidrig“, weil es wichtige EU-Schutzvorgaben ignoriere. Biologe Christian Pichler sprach von einem „Frontalangriff auf den Artenschutz“.