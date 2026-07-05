Das magische Leuchten von Persiens blauen Stunden

Unverständlicherweise nur selten gespielt und in seiner eigenwilligen Musiksprache zwischen Poly- und Atonalität extrem modern, geriet die österreichische Erstaufführung mit dem fabelhaften RSO Wien unter dem gleichermaßen souveränen wie feinnervigen Markus Poschner zum nuancenreichen Klangfest, das vor allem in den subtilen, fein gewebten Passagen des Traumes, der Nacht und des Mondscheins, geheimnisvolle bis abgründige Imaginationskraft und fein ausbalancierte Tiefenschärfe entfaltete – ergänzt von Pierre Lotis „Nach Isfahan“-Auszügen in der stimmigen Rezitation von Petra Morzé.

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