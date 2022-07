Jung-Dirigent weist der Klassik neue Wege

Orchestergründung und Studium

Eine, die Tobias wie nur wenige in solch jungen Jahren bereits auslebt. Nachdem er als Posaunist wie auch als Dirigent im ersten Anlauf an der Wiener Musikuniversität fürs Studium angenommen wurde, gründete er als knapper Ü-20er ein Kammerorchester: das „Camerata Musica Reno“. „Ich lud aus Freude an der Musik befreundete Musikerkollegen zu Orchesterproben ein. Bald hat sich herausgestellt, dass diese Projekte das Potenzial haben, aufgeführt zu werden“, erklärt der Jung-Orchesterleiter, der sich sowohl in punkto Besetzung - zwischen sieben und vierzig Musiker - als auch stilistisch alle Möglichkeiten offen lässt. Am kommenden Wochenende gastiert das vor allem mit Studierenden aus dem Raum Vorarlberg besetzte Ensemble mit dem bereits dritten Programm im Theater Kosmos.