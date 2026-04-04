Musikalischer Dreierpack zum Osterfest

Kronenzeitung: Herr Grabher, in Ihren Konzerten wird die Musik mit literarischen Themen verbunden. Wie entstehen Ihre Programme, wie ist der Ablauf?

Tobias Grabher: Seit einiger Zeit verbindet mich mit Michael Köhlmeier eine schöne künstlerische Freundschaft. In stundenlangen Gesprächen schält sich ein Leitgedanke heraus, der meist von ihm kommt. In der Folge erzähle ich ihm über die Musik, die dazu passen würde. Das aktuelle Programm halte ich für dramaturgisch besonders gelungen. Da erzählt zum Beispiel Michael Köhlmeier die Geschichte von Romeo und Julia und wir spielen dann Musik von Bellini und Gounod, denn von den beiden Komponisten gibt es Opern mit diesem Inhalt. Oder es kommt zu Odysseus und Penelope die Jagdmusik aus der Oper „Les Troyens“ von Berlioz. Eine besondere Musik, die man selten hört. Ein echtes Juwel!