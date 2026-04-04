Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Thema Liebe

Musikalischer Dreierpack zum Osterfest

Vorarlberg
04.04.2026 14:08
Dirigent Tobias Grabher mit der Camerata Musica Reno.
Dirigent Tobias Grabher mit der Camerata Musica Reno.(Bild: Lukas Grabher)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Am Osterwochenende widmet sich der Dirigent Tobias Grabher mit seiner Camerata Musica Reno dem Thema Liebe. Mit dabei: Autor und Erzähler Michael Köhlmeier. Das Programm geht im Bregenzer Theater Kosmos über die Bühne. 

0 Kommentare

Kronenzeitung: Herr Grabher, in Ihren Konzerten wird die Musik mit literarischen Themen verbunden. Wie entstehen Ihre Programme, wie ist der Ablauf?
Tobias Grabher: Seit einiger Zeit verbindet mich mit Michael Köhlmeier eine schöne künstlerische Freundschaft. In stundenlangen Gesprächen schält sich ein Leitgedanke heraus, der meist von ihm kommt. In der Folge erzähle ich ihm über die Musik, die dazu passen würde. Das aktuelle Programm halte ich für dramaturgisch besonders gelungen. Da erzählt zum Beispiel Michael Köhlmeier die Geschichte von Romeo und Julia und wir spielen dann Musik von Bellini und Gounod, denn von den beiden Komponisten gibt es Opern mit diesem Inhalt. Oder es kommt zu Odysseus und Penelope die Jagdmusik aus der Oper „Les Troyens“ von Berlioz. Eine besondere Musik, die man selten hört. Ein echtes Juwel!

Woher kommen die Musiker der Camerata Musica Reno?
Die meistern stammen aus Vorarlberg. Sie haben dann studiert zwischen Zürich, München, Salzburg und Wien. Unser Orchester ist ein schönes Projekt, um diese Leute ins Land zurückzuholen. Diese Musiker sind meist am Ende ihres Studiums und somit in Hochform.

Wie sieht der finanzielle Aspekt aus?
Dieser ist aktuell eine Herausforderung, denn die Subventionen stagnieren oder werden sogar weniger. Aber ich versichere, dass die Musiker anständig bezahlt werden, was übrigens keine Selbstverständlichkeit ist. Wir sind jung und sehr motiviert, und diese Motivation springt auf die Sponsoren über.

Auch das Publikum zeigt sich begeistert!
Wir sind jetzt schon fast ausverkauft, und das an drei Abenden, allen modernen Möglichkeiten des bequemen Kulturkonsums zum Trotz. Die Atmosphäre, die Energie, die in einem Livekonzert entsteht, ist durch nichts zu ersetzen. Letztlich geht es um eine Begegnung, ein Gemeinschaftserlebnis, und das ist ein gesellschaftlicher Faktor, der nicht hoch genug zu schätzen ist. Ein Teil von einem größeren Ganzen zu sein, übrigens auch als Orchester, ist ein Gegenpol zu der Vereinzelung in der digitalen Welt.

Ist das Orchester Musica Reno auf Dauer angelegt?
Absolut, ja! In unsrer Besetzung gibt es sogar schon eine Art Generationswechsel, denn – Glück und Pech zugleich – unsere Musiker sind so gut, dass sie feste Stellen in großen Orchestern bekommen.

In Ihrem aktuellen Programm findet sich ein ganz berühmtes Werk, das Vorspiel zu „Tristan und Isolde“ von Richard Wagner.
Ein Meilenstein der Musikgeschichte, jeder Ton ein Kunstwerk, und auch eine Herausforderung für unsere nicht allzu große Besetzung. Im Theater Kosmos haben wir den Vorteil, dass das Publikum dem Orchester sehr nahe ist, es sieht sogar von oben auf das Orchester herab. Dazu muss man auch wissen, dass gerade zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts der Orchesterklang immer fetter wurde. Denn die Streicher spielten nicht mehr auf Darmsaiten, sondern auf Stahl, und die Bläser wurden wuchtiger im Klang. Die aktuellen Bestrebungen, Wagner mit den Instrumenten seiner Zeit aufzuführen, ist hoch spannend.

Das Thema des Konzertabends ist die Liebe.
In all der Musik, die wir spielen, kommt das ganze Spektrum der Liebe zum Ausdruck: die nicht erfüllte Liebe, die Enttäuschung, die Erfüllung. Und vor allem die Sehnsucht.

Termine: 4. April, 5. April, 6. April – jeweils um 19.30 Uhr im Theater Kosmos, Shed 8, Bregenz.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
04.04.2026 14:08
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
8° / 15°
Symbol wolkig
Bludenz
9° / 20°
Symbol wolkig
Dornbirn
10° / 18°
Symbol wolkig
Feldkirch
10° / 19°
Symbol wolkig

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft
105.076 mal gelesen
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis ...
Steiermark
Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina
91.082 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena 
Salzburg
Auf dieses Material fährt Kristoffersen jetzt ab
88.633 mal gelesen
Frisch aus dem Shop: Der Wahl-Salzburger mit seinem italienischen Gravelbike.
Innenpolitik
Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer
1611 mal kommentiert
Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1358 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
1307 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Mehr Vorarlberg
Ex-Profi überzeugt
„Es scheitert vieles an falschen Vorstellungen“
Ach, übrigens...
Italienische Weltrekorde
Einsatzserie in Alpen
Ostertage wurden für Urlauber zu Bergnot-Albtraum!
Spurensuche
Auf der Fährte des echten „Osterhasen“ im Ländle
Krone Plus Logo
Neues Dienstzeitmodell
Mogelpackung statt gelungener Modernisierung?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf