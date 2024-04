Großes Kino, aber keine bewegten Bilder

Klassische Orchester entdecken die Welt des Films, ein Trend, der schon seit einigen Jahren zu beobachten ist. Die Gründe liegen auf der Hand: Filmmusik spricht ein breiteres Publikum an, sie weckt Emotionen und ist im Gegensatz zur meisten klassischen Musik ihrer Epoche tonal. So spielte auch der Vorarlberger Dirigent Tobias Grabher diesen Trumpf aus, was ihm, zusammen mit seinem Stargast Michael Köhlmeier, an drei Abenden ein volles Haus im Theater Kosmos in Bregenz bescherte.