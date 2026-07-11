Salzburg weitet Angebot an Expressbussen aus

Gleich zwei neue Expressbuslinien soll es in Salzburg ab Mitte September geben. Der 121X wird Pendler und Schüler von Mattsee über Salzburg Nord bis nach Nonntal bringen, der 131X führt von Berndorf über den Hauptbahnhof ebenfalls nach Nonntal.
Starten sollen beide Linien zeitgleich mit der Sperre des Neutors in der Stadt Salzburg. Diese wird für alle Verkehrsteilnehmer einige Herausforderungen bringen. Ab dem 14. September gibt es deshalb die beiden neuen Linien.
Konkret startet der 121X in Mattsee und fährt über Seeham und Obertrum im Stundentakt nach Salzburg. Dabei wird auch das neue Landesdienstleistungszentrum mit angebunden. Endstation ist die Haltestelle Petersbrunnstraße.
Der 131X wird ebenfalls stündlich fahren. Diese Linie beginnt in Berndorf und führt über Seekirchen und Eugendorf zum Salzburger Hauptbahnhof. Sie endet ebenfalls an der Haltestelle Petersbrunnstraße und stoppt – wie auch der 121X – beim Landesdienstleistungszentrum.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.