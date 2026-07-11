Pkw-Absturz in einem Waldstück in Anthering

Noch gibt es keine genauen Informationen zum Unfallhergang sowie auch zur Identität des Lenkers. Passiert ist der Verkehrsunfall am frühen Samstagnachmittag: Der Pkw-Lenker dürfte im Gemeindegebiet von Anthering die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben und von der Straße abgekommen sein. In einem Waldstück kam der Pkw zum Stehen.