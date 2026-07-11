Pkw-Absturz in einem Waldstück in Anthering

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag in Anthering ereignet: Ersten Informationen zufolge kam ein SUV-Lenker mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und stürzte in ein Waldstück. Das Fahrzeug blieb im dichten Gestrüpp hängen. Der Lenker wurde ins Uniklinikum Salzburg geflogen.
Noch gibt es keine genauen Informationen zum Unfallhergang sowie auch zur Identität des Lenkers. Passiert ist der Verkehrsunfall am frühen Samstagnachmittag: Der Pkw-Lenker dürfte im Gemeindegebiet von Anthering die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben und von der Straße abgekommen sein. In einem Waldstück kam der Pkw zum Stehen.
Der Lenker wurde durch den Unfall verletzt und vom Team eines Notarzthubschraubers versorgt. Danach wurde die verletzte Person in das Salzburger Uniklinikum geflogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.