Radfahrer (21) stürzte mit 1,9 Promille im Blut

Laut Polizeimeldung verlor der 21-Jährige vor dem Sturz die Kontrolle über sein Fahrrad – wohl alkoholbedingt. Er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen. Genauso wie ein Pongauer Senior (68): Mit 0,9 Promille Alkoholgehalt im Blut schwang er sich am Freitag in Bad Hofgastein auf sein Fahrrad – und wurde im Ortsgebiet von Bad Hofgastein von der Polizei kontrolliert.