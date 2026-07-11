Radfahrer (21) stürzte mit 1,9 Promille im Blut

Zwei betrunkene Radfahrer müssen jetzt mit einer Anzeige rechnen: Ein 21-Jähriger radelte in der Nacht auf Samstag gegen 3 Uhr früh durch die Priesterhausgasse – und fiel dabei vom Rad. Er wurde verletzt von der Rettung in das Spital gebracht.
Laut Polizeimeldung verlor der 21-Jährige vor dem Sturz die Kontrolle über sein Fahrrad – wohl alkoholbedingt. Er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen. Genauso wie ein Pongauer Senior (68): Mit 0,9 Promille Alkoholgehalt im Blut schwang er sich am Freitag in Bad Hofgastein auf sein Fahrrad – und wurde im Ortsgebiet von Bad Hofgastein von der Polizei kontrolliert.
Zudem führte die Polizei Schwerpunktkontrollen im Verkehr durch. Zwei Anzeigen wurden wegen mangelnder Kindersicherung erstattet. Zudem wurden auch einige zu schnell fahrende Lenker erwischt und vor Ort mit Organstrafmandaten bestraft.
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