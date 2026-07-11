Zum Geburtstag ein „Heimspiel“ für den Erzbischof

Großer Bahnhof Samstagvormittag in St. Anna am Aigen: Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner feierte in seiner Heimatgemeinde seinen 70. Geburtstag. Und gefühlt war der ganze Ort auf den Beinen: Von der Feuerwehr bis zur Blasmusik wurde dem Ehrenbürger gehuldigt. Und der Jubilar war auch sichtlich gerührt: „Diese Feier braucht den Vergleich mit Salzburg nicht zu scheuen. Ich danke Gott, dass er mich erschaffen hat, in diesem steirischen Betlehem. Liebe Heimatgemeinde, danke für diese Feier.“