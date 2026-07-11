Italien und Almhütte: Darauf freuen sich Schüler

Letzter Schultag! Für Kinder in Stadt und Land Salzburg ging es ab in die Ferien. Der „Krone“ haben sie von ihren Plänen erzählt. So geht es etwa nach Italien oder in die Türkei, auf die Almhütte oder gleich auf eine traditionelle Familienwanderung.
Aufgeregt, fröhlich und voller Vorfreude auf die Sommerferien sitzen die Schüler der 3C der Volksschule Maxglan 2 am Freitag, dem letzten Schultag, im Kreis. Nur noch eine knappe Schulstunde, dann geht es für die Kinder in die neunwöchige Sommerpause. Genug Zeit, um das Leben so richtig zu genießen.
Wir fahren ungefähr zwei Wochen nach Kroatien. Meine Oma und mein Opa reisen mit uns mit in den Süden. Wenn wir zurück sind, freue ich mich aber auch auf Schwimmen und Ausruhen.
Mateo
10 Jahre
Bild: Markus Tschepp
„Ich werde viel schwimmen gehen. Vor allem der Grabensee gefällt mir besonders“, erzählt die zehnjährige Agnes der „Krone“. Ihre Mitschülerin Ambra (10) freut sich besonders auf ihre italienischen Verwandten in Kalabrien: „Der Flug dauert Gott sei Dank nicht so lange. Wir bleiben drei Wochen.“ Mateo (10), der ebenfalls bei ihr in der Klasse ist, freut sich auf den Familienurlaub in Kroatien. Hier reisen Oma und Opa gleich mit in den Süden.
Wir fliegen nach Kalabrien. Dort besuchen wir meine Oma, meinen Opa und meine Uroma. Wir bleiben drei Wochen. Ich freue mich auf alles – das Land, die Leute und meine Verwandten.
Ambra
10 Jahre
Bild: Markus Tschepp
Für den neunjährigen Adin geht es mit Papa, Mama und Bruder in die Türkei. Zuvor aber werden noch die Großeltern in Bosnien besucht. „Und ich bin im Sommer auf eine Hochzeit eingeladen. Darauf freue ich mich auch schon sehr“, erzählt der Neunjährige.
Vor allem das Ausschlafen hat es Maximilian (11) aus St. Michael im Sommer angetan. Er geht im Gymnasium Tamsweg in die 1A. Aber auch auf den Urlaub in Kroatien und den Sprung ins Meer freut er sich bereits. „Hoffentlich werden wir den ganzen Sommer schönes Wetter haben“, sagt er.
Am meisten freue ich mich auf das Ausschlafen und das Schwimmbad. Meine Eltern, meine Schwester und ich wollen auch nach Kroatien ans Meer und in eine Therme in der Steiermark fahren.
Maximilian
11 Jahre
Bild: Roland Holitzky
Seine Schulkollegin Lorena, ebenfalls elf Jahre alt, freut sich schon besonders auf das Übernachten in der eigenen Hoislalmhütte im Zederhauser Riedingtal: „Außerdem fahren wir auch für ein paar Tage ans Meer“, strahlt sie.
In der ersten Woche fahre ich immer zur Oma. Dann mache ich etwas mit Freunden, bevor wir nach Griechenland fliegen. Bei meiner zweiten Oma kann ich danach auch reiten.
Johanna
13 Jahre
Bild: Kerstin Jönsson
Familienwanderung als Tradition seit 47 Jahren
Für die 13-jährige Johanna Riedl aus Lofer läuft die erste Ferienwoche im Sommer immer gleich ab: „Da fahre ich zu meiner Oma“, sagt sie. Ganz besonders ist für sie die Familienbergtour, die jedes Jahr stattfindet. „Das ist seit mehreren Generationen Tradition. Unsere Wanderung gibt es seit 47 Jahren“, erzählt sie stolz. Bei ihrer zweiten Oma wird sie auch noch reiten.
Ähnlich hoch hinaus geht es im Sommer für den neunjährigen Moritz. Für ihn ist es immer ein Höhepunkt, seine Oma auf der Loferer Alm zu besuchen und mit den Nachbarkindern Fußball zu spielen. Diesen Sommer geht es für ihn zudem noch mit seinen Eltern, seinem kleinen Bruder und Freunden im Camper nach Sardinien.
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