Italien und Almhütte: Darauf freuen sich Schüler

„Ich werde viel schwimmen gehen. Vor allem der Grabensee gefällt mir besonders“, erzählt die zehnjährige Agnes der „Krone“. Ihre Mitschülerin Ambra (10) freut sich besonders auf ihre italienischen Verwandten in Kalabrien: „Der Flug dauert Gott sei Dank nicht so lange. Wir bleiben drei Wochen.“ Mateo (10), der ebenfalls bei ihr in der Klasse ist, freut sich auf den Familienurlaub in Kroatien. Hier reisen Oma und Opa gleich mit in den Süden.