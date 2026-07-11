Saunafässer brauchen den Stempel vom Bau-Amt

Nach einem Wandertag ab in die Sauna: Für viele Touristen gehört das zum Urlaub. Doch der Einbau einer Sauna in ein bestehendes Gebäude geht ordentlich ins Geld. Abhilfe schaffen sogenannte „Saunafässer“, die schon ab 2000 Euro erhältlich sind. Wie bei einer Gartenhütte lassen sie sich aufstellen und sind sofort als kleine Sauna nutzbar. Dies dachte sich wohl auch der Betreiber eines Appartementhauses im Bundesland Salzburg: Er stellte kurzerhand zwei jeweils vier Meter lange, zwei Meter breite und zweieinhalb Meter hohe Saunafässer bei seinem Beherbergungsbetrieb auf – zur Nutzung für die Gäste. Dies tat er im Jahre 2021.