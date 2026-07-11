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Promis badeten beim Electric Love im Menschen-Meer

Land & Leute
11.07.2026 10:00
Stefan Kraft (mittig) mit Kumpels Alexander und Franz (re.)
Stefan Kraft (mittig) mit Kumpels Alexander und Franz (re.)(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

„Was für eine Eröffnung“, war Kristallerbin Victoria Swarovski baff. Gut versteckt verfolgte die 32-Jährige am Donnerstagabend die spektakuläre Opening-Show des Electric Love Festivals (ELF). Von der VIP-Tribüne aus konnte sie zwar kein direktes Bad in der Menge nehmen, hatte dafür aber ausgezeichnete Sicht. 

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Das Menschenmeer, das sich zu ihren Füßen erstreckte, sorgte für ordentlich Gänsehaut bei der Moderatorin. Zigtausende Menschen verfolgten die große Show zur Eröffnung am Donnerstag live am Salzburgring mit. Auch wenn die Songcontest-Moderatorin selbst ein großes Publikum gewohnt ist, die Stimmung beim ELF-Opening war etwas Besonderes.

Salzburg Kicker Frans Krätzig mit Begleitung
Salzburg Kicker Frans Krätzig mit Begleitung(Bild: Andreas Tröster)

Für ÖSV-Adler Stefan Kraft ist das Electric Love ein Pflichttermin. Der Salzburger und Ehefrau Marisa sind Ende letzten Jahres zum ersten Mal Eltern geworden. „Unsere kleine Prinzessin hängt gerade sehr an der Mama. Deshalb sind die beiden zuhause und wir machen Männerrunde“, so Kraft.

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