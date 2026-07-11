Promis badeten beim Electric Love im Menschen-Meer

Motorsport-Kapazunder Robert Lechner schaute dieses Jahr mit seiner Eva beim Electric Love Festival vorbei. Eine Ausnahme, denn Lechner weilt zu dieser Zeit normalerweise oft bei der Formel 1 im englischen Silverstone. Der Grand Prix fand heuer jedoch schon eine Woche früher statt und machte somit den Terminkalender der beiden frei für das Electric Love Festival. Vom Tapetenwechsel zeigte sich das Paar sichtlich begeistert und warf sich sogar ganz im Stil des Festivals aufwendig in Schale.