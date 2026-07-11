Großes Schwitzen: Tipps und Tricks gegen die Hitze

Tabea und Chrissi setzten ebenfalls auf optisch passenden Schutz gegen die Hitze: Neben einer ordentlichen Portion Sonnencreme und viel Wasser setzten die beiden Mädels auf Fächer als unabkömmliches Accessoire. „Der Fächer musste unbedingt sein!“ Dringend notwendig waren für die Feierwütigen zwischen dem Tanzen schattige Pausen. Auch dafür gab es am Gelände genug Möglichkeiten. Mit einem kühlen Getränk in der Hand waren diese umso erholsamer. „Am Freitag wird generell mehr konsumiert. Wir merken schon einen Unterschied zum Eröffnungstag“, erzählte Barkeeperin Tanja.