Salzburger „Ufo“ drohte in Zeller See zu stürzen

Am See erreichte das Polizeiboot das Ziel als Erstes. „Es hat dann die Leine übernommen und den Ballon mit Schwung in Richtung Süden gezogen. Der Ballonfahrer konnte dann am Sportplatz landen. Alle drei Insassen blieben unverletzt“, erzählt Kling. Der Ballon dürfte im Rahmen des Glemmride Bike Festivals unterwegs gewesen sein. Nach gut einer Stunde sei alles erledigt gewesen: „Alle wissen, was im Notfall zu tun ist. Das war ja bereits unser 102. Einsatz heuer.“