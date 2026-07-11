Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ballonfahrer gerettet

Salzburger „Ufo“ drohte in Zeller See zu stürzen

Salzburg
11.07.2026 14:22
Auch ein Polizeiboot und die Freiwillige Feuerwehr machten sich auf den Weg zum ungewollten ...
Auch ein Polizeiboot und die Freiwillige Feuerwehr machten sich auf den Weg zum ungewollten Tiefflieger.(Bild: Wasserrettung Zell am See)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Während die Stadt-Salzburger am Freitagabend noch über einen Heißluftballon in Schraubenzieherform staunten, geriet das ungewöhnliche Flugobjekt am Samstagvormittag beinahe in Seenot – und das mit drei Menschen an Bord.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Es gibt immer wieder einmal tieffliegende Ballone in unserer Gegend“, erzählt Michael Kling. Er war als Einsatzleiter der ASBÖ Wasserrettung in Zell als einer der ersten beim ungewöhnlichen Einsatz mit dabei. „Der Ballonfahrer hat uns selbst angerufen, weil er mit der Thermik Probleme gehabt haben dürfte.“

Zitat Icon

Der Ballonfahrer hat selbst angerufen. Er hat Probleme mit der Thermik, kann sich nur schwer über dem See halten und braucht jemanden, der ihn ans Ufer zieht.

Einsatzleiter Michael Kling

Bild: Wasserrettung Zell am See

Also ging es für die Wasserretter um 8.46 Uhr im Eiltempo auf den See hinaus. Auch ein Polizeiboot und die Freiwillige Feuerwehr machten sich auf den Weg zum ungewollten Tiefflieger. „Piloten, die gerade für eine Flugshow trainierten, haben ebenfalls mitbekommen, dass der Ballon Probleme hatte – und über Funk den Flughafen informiert“, sagt Kling zur „Krone“.

Am Sportplatz konnte er schließlich sicher landen.
Am Sportplatz konnte er schließlich sicher landen.(Bild: Wasserrettung Zell am See)

Nachdem vorerst unklar war, wie viele Menschen sich an Bord des Ballons befinden und ob jemand verletzt ist, wurde sofort ein großer Alarm ausgelöst. „Innerhalb von vier Minuten war das Polizeiboot auf dem See. Binnen sieben Minuten war die Wasserrettung bereit und auch das Feuerwehrboot schon im Wasser“, freut sich der Einsatzleiter über die hervorragende Zusammenarbeit.

Lesen Sie auch:
Was nähert sich hier der Stadt Salzburg?
„Ufo-Alarm“
Riesen-Schraubenzieher schwebte über der Stadt
10.07.2026
Unter Lkw eingeklemmt
Autofahrer bei Horrorunfall am Walserberg verletzt
11.07.2026
Kran blieb hängen
Schwer beladener Lkw stürzte in Unterführung um
11.07.2026

Am See erreichte das Polizeiboot das Ziel als Erstes. „Es hat dann die Leine übernommen und den Ballon mit Schwung in Richtung Süden gezogen. Der Ballonfahrer konnte dann am Sportplatz landen. Alle drei Insassen blieben unverletzt“, erzählt Kling. Der Ballon dürfte im Rahmen des Glemmride Bike Festivals unterwegs gewesen sein. Nach gut einer Stunde sei alles erledigt gewesen: „Alle wissen, was im Notfall zu tun ist. Das war ja bereits unser 102. Einsatz heuer.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
11.07.2026 14:22
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Der Ganzkörperbadeanzug sorgt immer wieder für Diskussionen.
Krone Plus Logo
Burkini-Urteil
Warum auch zu wenig Stoff zu Klagen führen kann
Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Amokalarm in Bayern
„Echte Helden“: Schüler retteten verletzte Opfer
krone.tv fragt nach
Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
119.176 mal gelesen
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Ski Alpin
Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben
112.513 mal gelesen
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben.
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
106.715 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Wirtschaft
Preis-Schock droht: Weltmarkt fehlt Putins Diesel
1093 mal kommentiert
Die Russen haben wegen der Sprit-Krise im Land ein Exportverbot für Diesel verhängt. Das könnte ...
Wien
Streit um Mädchen: Bub (12) sticht auf Freunde ein
918 mal kommentiert
Die blutigen Szenen spielten sich im Wielandpark ab. Der Bub nahm zum Treffen ein Messer mit.
Innenpolitik
Paketsteuer deutlich teurer als kommuniziert
909 mal kommentiert
Onlineeinkäufe werden teurer – durch die Umsatzsteuer sogar noch teurer als bekannt.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf