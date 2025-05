Mühlkreisbahn benutzen nur 375 Fahrgäste pro Tag

Die ÖBB wollen das differenzierter betrachtet wissen: Den südlichen Abschnitt der Mühlkreisbahn zwischen Rottenegg und Linz „haben wir nie infrage gestellt“, betonte Hammerschmid. Und die Strecke zwischen Aigen-Schlägl und Rottenegg könne man angesichts der niedrigen Fahrgastzahlen auch mit Bussen führen – noch dazu, wo es zwischen Aigen-Schlägl und Ulrichsberg bereits „ein extrem dichtes Busangebot seitens des Landes“ in Richtung Linz gebe, das von den Pendlern gut angenommen werde. Aus dem nördlichen Mühlviertel sei man mit dem Bus sogar um 30 Minuten schneller in Linz als mit der Bahn. Und daran hätte sich auch im alten Rahmenplan nichts geändert, denn dieser hätte nur Investitionen in den Bestandserhaltung vorgesehen und keine Begradigung oder Beschleunigung der Strecke. 600 Pendler auf Busse zu verlagern – „das sind 10 Busse mehr“, so Hammerschmid.