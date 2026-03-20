Bahnzukunft in OÖ: Das Land will die Mühlkreisbahn

ÖBB-General Matthä: „Wer Bahn will, muss sie auch nutzen“

Auch die Hausruckbahn bleibt bestehen – allerdings nicht ohne Einschränkungen. Während der nördliche Abschnitt als gut ausgelastet gilt, könnte es im Süden zu einer temporären Umstellung auf Busverkehr kommen. Grund sind mögliche hohe Investitionen, die durch künftige Infrastrukturprojekte rasch wieder überholt wären.