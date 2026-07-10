Babynamen: Burgenländer lieben Paul und Emilia

Paul vor Jonas und Elias

Dass Paul im Burgenland seit Jahren zu den absoluten Favoriten zählt, zeigt auch der Langzeitvergleich: Seit 2010 wurde der Vorname hierzulande insgesamt 398-mal vergeben und liegt damit knapp vor Jonas (394) und Elias (368). Bei den Mädchen führt Anna mit 413 Vergaben weiterhin die Statistik an. Dahinter folgen Emma (361) und Mia (329).