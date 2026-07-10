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Babynamen: Burgenländer lieben Paul und Emilia

Burgenland
10.07.2026 10:58
Seit 2010 wurde der Name Paul im Burgenland fast 400 Mal vergeben.
Seit 2010 wurde der Name Paul im Burgenland fast 400 Mal vergeben.(Bild: Louis-Paul Photo - stock.adobe.com)
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Von Burgenland-Krone

Österreichweit waren Emma und Noah 2025 die beliebtesten Babynamen. Es gab mehr als 76.000 Geburten. 

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Paul bleibt weiterhin Burgenlands beliebtester Bubenvorname, bei den Mädchen hat sich Emilia an die Spitze gesetzt. Das geht aus der veröffentlichten Vornamensstatistik der Statistik Austria für das Jahr 2025 hervor. Hinter Paul folgen bei den Buben Elias (21) und Jonas (20). Bei den Mädchen komplettieren Mia (18) und Hannah (15) das Stockerl.

Paul vor Jonas und Elias
Dass Paul im Burgenland seit Jahren zu den absoluten Favoriten zählt, zeigt auch der Langzeitvergleich: Seit 2010 wurde der Vorname hierzulande insgesamt 398-mal vergeben und liegt damit knapp vor Jonas (394) und Elias (368). Bei den Mädchen führt Anna mit 413 Vergaben weiterhin die Statistik an. Dahinter folgen Emma (361) und Mia (329).

Mehr als 76.000 Geburten
Österreichweit kamen im Vorjahr 36.887 Mädchen und 39.180 Buben zur Welt. Am häufigsten entschieden sich Eltern für die Vornamen Emma (559 Vergaben) und Noah (674). Auf den weiteren Plätzen landeten Emilia und Marie beziehungsweise Paul und Maximilian.

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