Verschwundene Baby-Leiche in Wäscherei gefunden

Das Baby kam zu früh auf die Welt – es wog bei der Geburt weniger als einen Kilogramm, wie die „Bild“-Zeitung berichtete. Die Ärzte konnten das Kind nicht retten, am Mittwochabend sollte den kleinen Leichnam aus dem Kühlhaus des Krankenhauses in Böblingen abholen. Doch dort war es nicht aufzufinden.