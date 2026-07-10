In Laken übersehen
Verschwundene Baby-Leiche in Wäscherei gefunden
Grauenhafter Vorfall in einer deutschen Klinik: Als ein Bestatter ein totes Baby aus einem Spital in Baden-Württemberg abholen wollte, war der Leichnam nicht aufzufinden. Der kleine Körper wurde offenbar mit den Bettlaken in eine Wäscherei gebracht.
Das Baby kam zu früh auf die Welt – es wog bei der Geburt weniger als einen Kilogramm, wie die „Bild“-Zeitung berichtete. Die Ärzte konnten das Kind nicht retten, am Mittwochabend sollte den kleinen Leichnam aus dem Kühlhaus des Krankenhauses in Böblingen abholen. Doch dort war es nicht aufzufinden.
Wäschereimitarbeiter sollen Leichnam übersehen haben
Es wurde eine großangelegte Suche nach dem totem Baby eingeleitet – erst Stunden später tauchte es wieder auf – in einer Wäscherei. Offenbar hatten Mitarbeiter des externen Dienstleisters den Leichnam in den Laken übersehen und mit der Schmutzwäsche wegbringen lassen.
Klinik entschuldigt sich
Besonders grauenhaft: Der Körper soll laut „Schwäbischer Zeitung“ in mehreren Teilen aufgefunden worden sein. „Was geschehen ist, bedauern wir sehr. Es tut uns aufrichtig leid, dass die Eltern und Angehörigen in dieser ohnehin schmerzlichen Zeit dies zusätzlich durchleben müssen“, so der Klinikverbund. Man wolle nun aufklären, „wie es zu diesem tragischen Vorfall kommen konnte“.
Strafverfahren wurde eingeleitet
Auch Polizei und Staatsanwaltschaft wurden eingeschaltet. Es wurde ein Strafverfahren wegen Störung der Totenruhe eingeleitet. Auch die Eltern erstatteten Anzeige. Das Baby konnte mittlerweile dem Bestatter übergeben werden.
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